II Liga: Marítimo em vantagem ao intervalo

Na receção ao Feirense, a contar para a 3.ª jornada da II Liga, o Marítimo vai vencendo por 1-0 quando já foram disputados os primeiros 45 minutos da partida.

Na sequência de um pontapé de canto, marcado por Marco Cruz e com desvio de Alexandre Guedes, o capitão Romain Correia com uma cabeçada certeira aos 11’ marcou o golo que vai dando vantagem aos madeirenses.

Onze do Marítimo: Samú Silva, Xavi Grande, Noah Madsen, Romain Correia, Paulo Henrique, Ibrahima Guirassy, Marco Cruz, Carlos Daniel, Enrique Peña Zauner, Alexandre Guedes e Martín Tejón,No banco de suplentes verde-rubro: Gonçalo Tabuaço, Júnior Almeida, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, Raphael Guzzo, Rodrigo Andrade, Francisco França, Francisco Gomes e Simo Bouzaidi.

Onze do Feirense: Francisco Meixedo, Emanuel Fernandes, Antonio Leal, Zé Ricardo, Luiz Gustavo, Gabriel Costa, Daouda Doumbia, Tiago Ribeiro, Leandro Antunes, Kirill Klimov, Jonny Arriba

No banco de suplentes fogaceiro: Diego Altube, Robinho, Gui Meira, Nile John, Ayoub Abou, Gabi Miranda, Miguel Correia , Desmond Nketia, Basit Ahmed