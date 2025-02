II Liga: Marítimo derrotado em casa pela UD Leiria

O Marítimo averbou este sábado a segunda derrota consecutiva na II Liga, ao perder por 2-1 na receção à UD Leiria.

Os comandados de Silas chegaram ao golo por intermédio de Juan Muñoz, aos 46’ e aos 67’, de grande penalidade.

Já o golo verde-rubro foi apontado por Martim Tavares, aos 86’, três minutos depois de ter saído do banco de suplentes.

O Marítimo alinhou com: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Romain Correia, Afonso Freitas (Michel Costa, 75’), Vladan Danilovic (Francisco França,83’), Carlos Daniel (Peña Zauer, 75’) Nachon Nsingi (Dani Benchi, 68’), Fabio Blanco, Patrick Fernandes e Alexandre Guedes (Martim Tavares, 83’).

Com este resultado o Marítimo mantém os mesmos 25 pontos e está no 15.º lugar. Está a quatro pontos do lugar que obriga à disputad do play-off de manutenção.

Já a UD Leiria soma agora 33 pontos e ocupa o 8.º posto.