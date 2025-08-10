MADEIRA Meteorologia
II Liga: Marítimo derrotado com golo sofrido ao cair do pano

    Verde-rubros terminaram encontro reduzidos a dez unidades devido à expulsão do guarda-redes Gonçao Tabuaço. Joana Sousa
10 Agosto 2025
16:12
O Marítimo iniciou este domingo a participação na II Liga 2025/26 com uma derrota por 1-0 frente ao recém-promovido Lusitânia de Lourosa.

Num Estádio dos Barreiros com 8.148 adeptos na assistência, João Vasco, aos 90’+7, de cabeça fez o golo da vitória da formação do concelho de Santa Maria da Feira.

Refira-se que os verde-rubros sofreram o golo quando estavam reduzidos a dez unidades, devido à expulsão do guarda-redes Gonçalo Tabuaço aos 74’, por derrubar um adversário fora de área.

Já aos 90’+12, foi a vez de outro maritimista ser expulso, desta Vladan Danilovic.

Todos os quatro reforços deste defeso -Xavi Grande, Paulo Henrique, Marco Cruz e Martín Tejón - foram titulares.

Onze do Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Xavi Grande, Romain Correia, Noah Madsen, Paulo Henrique (Afonso Freitas, 77’), Vladan Danilovic, Marco Cruz (Ibrahima Guirassy, 59’), Carlos Daniel, Igor Julião (Enrique Peña Zauner, 4’; Francisco Gomes, 77’), Alexandre Guedes (Samú Silva, 77’) e Martín Tejón.

O Marítimo vai agora tentar somar os primeiros pontos no próximo sábado, pelas 11h00, no reduto do Felgueiras.

