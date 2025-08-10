II Liga: Marítimo derrotado com golo sofrido ao cair do pano

O Marítimo iniciou este domingo a participação na II Liga 2025/26 com uma derrota por 1-0 frente ao recém-promovido Lusitânia de Lourosa.
Num Estádio dos Barreiros com 8.148 adeptos na assistência, João Vasco, aos 90’+7, de cabeça fez o golo da vitória da formação do concelho de Santa Maria da Feira.
Refira-se que os verde-rubros sofreram o golo quando estavam reduzidos a dez unidades, devido à expulsão do guarda-redes Gonçalo Tabuaço aos 74’, por derrubar um adversário fora de área.
Já aos 90’+12, foi a vez de outro maritimista ser expulso, desta Vladan Danilovic.
Todos os quatro reforços deste defeso -Xavi Grande, Paulo Henrique, Marco Cruz e Martín Tejón - foram titulares.
Onze do Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Xavi Grande, Romain Correia, Noah Madsen, Paulo Henrique (Afonso Freitas, 77’), Vladan Danilovic, Marco Cruz (Ibrahima Guirassy, 59’), Carlos Daniel, Igor Julião (Enrique Peña Zauner, 4’; Francisco Gomes, 77’), Alexandre Guedes (Samú Silva, 77’) e Martín Tejón.
O Marítimo vai agora tentar somar os primeiros pontos no próximo sábado, pelas 11h00, no reduto do Felgueiras.
Podia ser o nome de um filme. O título de um livro. Ou até mesmo uma promessa no altar... Mas não! É apenas uma reflexão que me tem tirado o sono. Eu penso...
O que significa a palavra social? Depende. Principalmente do que a acompanha. Ou seja, se for antecedida pelos termos habitação, obra, apoio ou causa,...
Ao longo dos últimos cinquenta anos nunca, como nos últimos três, se ouviu falar tanto de imigração em Portugal.
É um fenómeno curioso porque, Portugal...
O que será essa coisa do “politicamente correto” que tantas pessoas dizem detestar? Uma exortação à liberdade total do indivíduo em dizer tudo o que lhe...
DO FIM AO INFINITO
O bombeiro Elmo Manuel encolheu os ombros, ou melhor, enterrou a cabeça nos ombros e manteve-se indiferente durante um ou dois minutos. De repente, sentiu...
Portugal é uma partidocracia plutocrático-maçónica e centralista, com o referendo das normas constitucionais antidemocraticamente proibido... pela própria...
“Mas sentes-te mais madeirense ou mais portuguesa?”
Já ouvi esta pergunta tantas vezes que perdi a conta. Em jantares com amigos de outros países, em conversas...
Hoje, escrevo livremente. Sem tema. Sem pressa. O tempo, em agosto, quer-se mais lento. Mas, a velocidade dos acontecimentos não tem permitido. Ainda pensei...
Esta semana dedicamo-nos ao movimento que tenho observado nos últimos meses. Há uma boa quantidade de pessoas que ou nunca puxaram, ou deixaram de puxar...
Na época da denominada silly season em que muitas pessoas vão a banhos ou gozam as suas férias temos notado a intensidade das ações do governo PSD no âmbito...
Quatro incêndios, todos na zona norte do país, são os que mais preocupam a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e mobilizavam mais...
Um sismo de magnitude 6.1 atingiu o oeste da Turquia, na tarde deste domingo, de acordo com informações veiculadas pela agência Reuters.
Citando a Autoridade...
Terá lugar na tarde deste domingo, a partir das 19 horas, um sorteio de 10 experiências de co-drive com o piloto Miguel Nunes.
Os vencedores terão oportunidade...
Esta tarde, pelas 17h05, o Comando Regional de Operações de Socorro recebeu um alerta, via 112, de um popular para um coluna de fumo na zona do Cabo Girão....
Dois homens, na casa dos 30 anos, ficaram feridos, esta tarde, na sequência de um despiste com um carro de pau, numa competição a decorrer em Água de Pena....
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que Israel vai lançar “muito em breve” uma ofensiva contra a cidade de Gaza e os campos...
Num Estádio dos...
Decorridos que estão os primeiros 45 minutos da partida entre Marítimo e Lusitânia de Lourosa, relativa à 1.ª jornada da II Liga, ainda não houve golos...
Ocorreu, esta manhã, uma colisão entre duas viaturas, na Avenida das Madalenas, em Santo António, da qual resultou um ferido ligeiro.
Os Bombeiros Sapadores...
“Foram dias muito difíceis para todos. Agora, a única coisa que está nas nossas mãos é honrar a sua memória e legado. Vamos sempre lembrar-nos dele”, afirmou....