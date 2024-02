II Liga: Confira os onzes iniciais de Marítimo e Benfica B

Já são conhecidos os onzes do duelo que Marítimo e Benfica B vão travar a partir das 14h00 nos Barreiros para a 20.ª jornada da II Liga de futebol.

Do lado dos verde-rubros, o técnico Fábio Pereira promoveu duas alterações face ao onze que apresentou na última ronda (derrota com o AVS): Tomás Domingos rendeu Igor Julião na lateral direita e Diogo Mendes vai começar o jogo no banco, por troca com Euller.