I Liga: Viagem do Nacional solucionada pela Liga junto da TAP

    Alvinegros ponderavam dar falta de comparência ao jogo na casa do FC Porto. CDN
09 Setembro 2025
15:56
O Nacional não deverá dar falta de comparência ao encontro de sábado na casa do FC Porto, agendado para as 18h00.

Os alvinegros, recorde-se, assumiram que ponderavam não comparecer ao jogo da 5.ª jornada da I Liga em virtude de não terem encontrado, até ontem, junto da TAP Portugal uma “alternativa de viagem viável e condizente com uma equipa de futebol profissional”.

A situação foi desbloqueada, na sequência de conversas entre o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, e a companhia área portuguesa.

O jornal Record avança que “depende agora, em exclusivo, do Nacional” aceitar viajar na sexta-feira à noite, véspera do jogo, como era pretendido pelo emblema insular.

