I Liga: Nacional vence Casa Pia e vê manutenção cada vez mais próxima

O Nacional deu hoje mais um grande passo rumo à concretização do objetivo da permanecer na I Liga de futebol ao vencer o Casa Pia, por 3-1, em duelo relativo à 26.ª jornada da competição, que foi disputado no Estádio da Madeira, na Choupana.

A equipa comandada por Tiago Margarido foi para o intervalo a vencer, graças a um golo apontado por Daniel Penha, aos 45+4’, mas Gaizka Larrazabal, repôs a igualdade pouco depois do reatamento, mais precisamente aos 49’.

A resposta nacionalista tardou pouco tempo e chegou com um grande golo Paulinho Bóia, aos 60’, tendo o recém-entrado Joel Tagueu ampliado aos 75’, fixando o resultado final.

Com este resultado, o Nacional subiu provisoriamente aos 10.º lugar, com 29 pontos, mais seis que o AVS, que ocupa o posto do playoff de manutenção/subida.