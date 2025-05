I Liga: Nacional soma terceira derrota consecutiva em casa

O Nacional perdeu esta tarde com o Vitória Guimarães, por 2-1, em partida relativa à 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

Com este resultado, os alvinegros aumentaram para três o número de jogos seguidos a perder no Estádio da Madeira, depois dos desaires com Estrela da Amadora e Gil Vicente.

Esta tarde, Tiago Silva (13’) e Chucho Ramírez (64’) marcaram os golos dos minhotos, antes de Fuki Yamada (73’) reduzir a desvantagem, um minuto depois de ter entrado em campo.

Com este resultado o Nacional segue à condição no 11.º lugar, com 33 pontos.

Já o Vitória de Guimarães cimentou o 5º lugar, que vale acesso à Liga Conferência, com 65 pontos, mais quatro que o Santa Clara que tem menos um jogo disputado.