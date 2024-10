I Liga: FC Porto vence SC Braga e mantém distância para o líder

Em duelo da 8.ª jornada da I Liga, o FC Porto venceu esta noite, no Estádio do Dragão, o SC Braga por 2-1.

Galeno, de grande penalidade, adiantou os portistas aos 45’+1. Já na 2.º parte, Roger Fernandes, aos 54’, restabeleceu a igualdade, mas Pepê, aos 59’, devolveu a vantagem ao conjunto da casa.

Com este triunfo, o FC Porto está no 2.º lugar a três pontos do líder Sporting e com mais cinco que o Benfica, que tem menos um jogo disputado (duelo com o Nacional foi adiado para 19 de dezembro).

Já o SC Braga caiu para a 6.ª posição, com 14 pontos, os mesmos que o 5.º V. Guimarães emnos um que o 4.º Santa Clara.