I Liga: FC Porto prolonga para cinco o número de jogos sem ganhar

O FC Porto prolongou para cinco o número de jogos sem ganhar para todas as competições, ao empatar, este domingo, com o Santa Clara, em desafio da 19.ª jornada da I Liga.

No Estádio do Dragão, os açorianos foram os primeiros a marcar, por intermédio de Gabriel Silva, aos 33’. Já os portistas chegaram ao golo da igualdade aos 76’, por Otávio Ataíde,



Refira-se que Wenderson Galeno falhou duas grande penalidades. A primeira, aos 71’, enviou a bola ao poste, e a segunda, aos 90’+6, permitiu a defesa do guardião adversário.

Com este resultado o FC Porto mantém-se no 3.º lugar, somando os mesmos 41 pontos do 2.º Benfica. Já o Santa Clara segue no 5.º lugar, com 32 pontos.

O Sporting lidera o campeonato com 47 pontos.