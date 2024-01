I Liga: Benfica vence Rio Ave e mantém-se a um ponto do líder Sporting

O Benfica manteve-se hoje a um ponto do líder Sporting, ao vencer em casa o Rio Ave, por 4-1, em jogo da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Guga (09 minutos) ainda deu vantagem aos vila-condenses, mas Di María (29), António Silva (61), o estreante Marcos Leonardo (80) e João Mário (90+1) deram a vitória às ‘águias’, que jogaram desde os 58 minutos em vantagem numérica, após a expulsão de Aderlan Santos.

O Benfica mantém-se no segundo posto, com 42 pontos, a um do líder Sporting e com mais sete do que o FC Porto, que ainda joga hoje com o Sporting de Braga, quarto classificado, enquanto o Rio Ave é 16.º, com 15.