Bom dia!

O selecionador nacional espera poderio ofensivo sueco - com o avançado do Sporting em grande forma -, que permita testar a defensiva portuguesa, no jogo amigável de hoje, que se disputa a partir das 19h45, em Guimarães.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Marítimo. Fábio Pereira aponta para a subida direta. O treinador madeirense diz que o objetivo principal é subir diretamente à I Liga, mostrando confiança na equipa para inverter os oito pontos de atraso em relação aos dois primeiros.

No Nacional, Lucas França lembra percurso. O guarda-redes alvinegro falou do início da carreira com emoção.

Já no Regional, luta pela manutenção ‘aquece’. Os Xavelhas e Juventude de Gaula tentam fugir à despromoção.

Saiba ainda que Seleção da Madeira de andebol está em Odemira. A equipa madeirense de sub-14 evoluiu em competição nacional.

No karting, Martim Meneses com estreia de luxo. Jovem piloto madeirense brilhou em Leiria com triunfos assinaláveis.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira.