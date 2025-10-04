Guido Guerrini e Artur Prusak, em Kia E-Nitro, vencem o Eco Rally Madeira

A dupla Guido Guerrini/Artur Prusak, ao volante de um KIA E-Niro, conquistou a vitória na edição de 2025 do Eco Rally Madeira, prova que pontua simultaneamente para o Campeonato de Portugal de Novas Energias e para a FIA Eco Rally Cup, o campeonato mundial da modalidade.

Os restantes lugares do pódio da geral combinada — que reúne os regulamentos de regularidade da FIA e a eficiência energética — foram ocupados, respetivamente, por Nuno Serrano/Ivo Tavares Silva, em KIA EV3, e por Eduardo Carpinteiro/José Carlos Figueiredo, também em KIA EV3.

A dupla vencedora, que já tinha triunfado no Eco Rally de Portugal, somou um total de 866,0 pontos, contra 930,0 dos segundos classificados e 934,0 dos terceiros.

A prova, disputada ao longo do dia de ontem e durante este sábado, consolidou-se como uma referência no calendário mundial da especialidade, sendo dominada pelos veículos elétricos da KIA, que ocuparam os três primeiros lugares da classificação geral.

