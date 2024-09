O guarda-redes internacional alemão Marc-André ter Stegen fez uma rutura total do tendão rotuliano do joelho direito durante o jogo com o Villarreal, da Liga espanhola de futebol, e vai ser operado, anunciou hoje o FC Barcelona.

“Os exames realizados pelo jogador Marc ter Stegen confirmaram que tem uma rutura total do tendão rotuliano do joelho direito. Na segunda-feira [hoje] à tarde, será operado e, posteriormente, será divulgada uma atualização do processo”, informou o clube catalão, em comunicado divulgado no site oficial.

O guardião germânico, de 32 anos, sofreu a grave lesão perto do intervalo do encontro em Villarreal, no domingo, da sexta jornada, que o FC Barcelona venceu por 5-1, saindo de maca e em lágrimas, antes de ser substituído por Inãki Peña.

O ‘dono’ da baliza ‘blaugrana’ está a cumprir a 11.ª temporada ao serviço do ‘Barça’, sendo que, com este infortúnio, deverá, muito provavelmente, ficar afastado dos relvados durante largos meses, perdendo o resto da época.

O FC Barcelona lidera isolado o campeonato espanhol, com seis vitórias em seis jornadas, e vai defrontar o Benfica na Liga dos Campeões, em 21 de janeiro de 2025, no Estádio da Luz, na sétima ronda da prova ‘milionária’.