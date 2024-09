O Benfica foi o clube que mais investiu, seguido de perto pelo Sporting,mas também o que mais lucrou durante o defeso, amealhando quase 150 milhões de euros.Nacional e Marítimo estiveram igualmente muito ativos. ‘Grandes agitaram mercado’ é a manchete de hoje do JM Desporto.

‘União da Bola pronto a subir degraus’, outro destaque nesta edição em que lhe damos conta, também, do Torneio Gastromadeira, em que ‘Boavista e elite madeirense jogam no Caniço’.

Travessia inédita, é outro tema que merece chamada à primeira página: ‘Nove atletas ligam Porto Santo e Madeira por sup foil’.

Ainda em futebol, no Nacional, ‘Daniel Penha fez com a vitória e o golo’, e, no Marítimo, ‘Novo treinador e Fábio ainda por resolver’.