No lance em questão - o último do jogo -, o Câmara de Lobos vencia por 2-1. Num ‘forcing’ no sentido de empatar o encontro, o guarda-redes machiquense subiu à área e fez golo, mas o árbitro anulou o golo por alegada falta sobre o guarda-redes câmara-lobense, como se pode ver no vídeo enviado por um leitor à redação do JM.

O lance gerou revolta, pois o golo permitia o empate e era crucial no sentido da equipa de Machico se posicionar na tabela para apurar-se para a fase nacional.

A duas jornadas do fim, a AD Machico está no 3.º lugar, com 14 pontos, em igualdade com o Câmara de Lobos, que é segundo. Já o Nacional B é líder, com 16 pontos.