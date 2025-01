Golfe: Nick Faldo promove campo da Ponta do Pargo nas redes sociais (com vídeo)

O lendário golfista e projetista do campo da Ponta do Pargo, Nick Faldo, tem vindo a promover, fortemente, esta infraestrutura, nas respetivas redes sociais, junto dos mais conceituados praticantes da modalidade a nível mundial, que bem conhece.

Hoje, mesmo, partilhou um ‘reel’ em que se dirige a Bryson De Chambeau, de 31 anos, golfista profissional, norte-americano, que é conhecido entre os seus pares pela alcunha de ‘O Cientista’. Do seu palmarés consta que foi nove vezes vencedor no PGA Tour, incluindo dois majors, o US Open de 2020 e de 2024.