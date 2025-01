Bom dia!

Estudo da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo revela predomínio de praticantes dinamarqueses num ano que fechou com um total de 38.154 voltas, um novo máximo do campo de golfe. A presidente Nivalda Gonçalves enaltece a consolidação do recinto no contexto europeu.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Taça da Liga. Gyokeres caçou o dragão. O avançado sueco voltou a ser decisivo ao apontar o golo que apurou o Sporting para a final da Taça da Liga. Hoje (19h45), Benfica e Braga discutem a última vaga.

Saiba também que Luís Esteves admite que o Nacional tem de “fazer melhor” e que Marítimo acelera com Mota. Administração verde-rubra já iniciou negociações com o treinador. Processo deverá ficar fechado nas próximas horas.

Destaque também para o andebol: Município do Funchal louva conquista do Madeira SAD.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!