Geny Catamo vestiu, ontem, a pele de herói em Alvalade, ao apontar os dois golos com que o Sporting derrotou (2-1) o Benfica. O lateral marcou logo nos primeiros segundos do jogo e selou a vitória ao minuto 90. Os leões aumentam para quatro pontos a vantagem sobre os encarnados. A vitória do Sporting foi amplamente festejada. A foto da capa desportiva de hoje fala por si.

Quem acelera para a subida são os alvinegros, que conquistaram, ontem, um importante triunfo (2-1) sobre o 2.º classificado AVS e ficaram a um ponto da subida direta à I Liga. Gustavo Silva foi a figura do jogo: marcou o tento do empate e ganhou o penálti da reviravolta.

No Campeonato de Portugal, o Marítimo B joga hoje a sobrevivência.

Na II Liga, Fábio sente equipa motivada para ganhar sete finais.

Já no Karting, fique a saber que João Félix e João Dinis foram vitoriosos no Campeonato de Portugal Rotax.

