No próximo dia 8 de dezembro, terá lugar a Gala de Ginástica 2024, um evento que reúne a comunidade gímnica da Madeira para celebrar o talento, a dedicação e a excelência dos seus ginastas.

A gala, que será realizada no Pavilhão Gimnodesportivo do Caniçal, representa “uma oportunidade única para os clubes apresentarem o talento dos seus atletas, através de demonstrações que destacam a diversidade e a qualidade das diferentes disciplinas gímnicas”, salienta a organização em nota de imprensa.

Este ano, devido ao elevado número de ginastas inscritos, cerca de 500 participantes, e às limitações de capacidade do recinto, a gala será realizada em duas sessões distintas (1ª sessão às 15h00 e a 2ª sessão às 17h35), garantindo assim que todos possam participar e que a celebração mantenha o seu caráter inclusivo e acessível a toda a comunidade gímnica.

No final da 2ª sessão, serão entregues os prémios que reconhecem os atletas que mais se destacaram ao longo da época desportiva 2023/2024. Entre as distinções a serem atribuídas estão os prémios de Ginasta Revelação e Ginasta do Ano, assim como homenagens que celebram o mérito desportivo e reconhecem trajetórias de excelência no desporto.