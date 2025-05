O Funchal vai receber a sétima etapa da Challenger Teqball League, de 25 a 27 de julho, tornando-se assim num dos pontos de passagem de uma das mais importantes competições da modalidade.

O evento foi hoje formalmente apresentado, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, onde Rui Leitão, membro do conselho executivo da Federação Internacional de Teqball (FITEQ), destacou que o principal objetivo é “criar raízes” e potenciar o crescimento da modalidade na Madeira.

“A competição é aquilo a que queremos dar menos ênfase”, disse o responsável, antes de explicar. “Este é um evento de nível mundial, que vai trazer campeões do mundo, vice-campeões do mundo, alguns dos melhores atletas nacionais. Mas queremos que sirva para criar raízes. Não queremos passar por aqui e que, 15 dias depois, ninguém se lembre que esteve aqui o Tecball.”

Rui Leitão sublinhou o intuito de fazer crescer a modalidade, apostando forte em dois locais específicos que integram este ano a Challenger Teqball League: Santarém, que tem uma das três maiores equipa do mundo nesta modalidade, e o Funchal.

“É um desporto que promove a concentração, a rapidez de raciocínio, a coordenação motora, mas que não se limita à atividade física”, apontou, antes de lançar o repto ao padrinho do evento na Madeira, Ruben Micael.

Para Rui Leitão, o Tecball pode ser “uma segunda oportunidade para atletas que deixaram de competir ao mais alto nível” noutros desportos, como é o caso do futebol. “Não é fisicamente tão exigente, é mais baseado na técnica, na perícia. A Madeira tem atletas de excelência e esta pode ser também uma área a explorar.”

Ruben Micael, que enquanto jogador profissional de futebol representou emblemas como União, Nacional, FC Porto e Sporting de Braga, além da Seleção Nacional, confidenciou já estar algo familiarizado com a modalidade e mostrou-se satisfeito por ver o crescimento que tem alcançado.

A apresentação contou ainda com a presença do diretor regional de Desporto, David Gomes, e do diretor do Departamento de Juventude e Desporto da Câmara Municipal do Funchal, Duarte Oliveira.