O Rali de Machico 2024, parte integrante do Campeonato de Ralis Virtual JM, contou com 46 inscritos e com as emblemáticas classificativas, Super Especial de Machico e Campo de Golfe, esta última utilizada no Rali Vinho Madeira.

Na disputa, Filipe Aguiar, da equipa Yellow MotorLobos, garantiu a vitória à geral ao volante de um Hyundai i20 Rally2. Duarte Camacho, da Emotion Virtual Spirit, alcançou o segundo lugar com um Citroën C3 Rally2, a uma diferença de 40,7 segundos do líder. O pódio à geral ficou completo por Nuno Moreira, também da Yellow MotorLobos, que conquistou o terceiro lugar com um Skoda Fabia Rally2 Evo, ficando apenas a 4,9 segundos de Camacho.

Na categoria S2000, Alexandre Mendes, da Yellow MotorLobos, dominou a competição nesta categoria com o seu Skoda Fabia S2000, alcançando o primeiro lugar e o 15º lugar à geral. Luís Freitas, igualmente com um Skoda Fabia S2000, assegurou o segundo lugar na categoria e o 17º lugar à geral.

A fechar o pódio da categoria S2000, Roberto Fernandes, da equipa 4Racing eMotorsport, ao volante de um Peugeot 207, cumpriu com os seus objetivos.