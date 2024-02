Faleceu João Júlio, histórico massagista do Marítimo entre 1976 e 2006 e figura muito acarinhada no universo maritimista.

Natural de Alhandra, distrito de Lisboa, João Júlio entrou para os quadros do Marítimo na temporada 1976/77, após aconselhamento do treinador Pedro Gomes. Essa seria uma época de glória para o Marítimo, que culminaria com a primeira subida de uma equipa madeirense à I Divisão Nacional.