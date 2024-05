Bom dia!

A voleibolista madeirense Fabiola Gomes terminou a carreira recentemente. Em entrevista ao JM, mostra gratidão pela forma como foi recebida a sua intenção de abandonar a modalidade. Noutro prisma, lamenta a descida do CS Madeira e espera o regresso, futuramente, de uma equipa madeirense à I divisão.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a II Liga. Pontos de Fábio Pereira dariam liderança. Se forem contabilizados apenas os resultados averbados pelo técnico madeirense, o Marítimo seria neste momento líder do campeonato. No Nacional, Macedo agarra lugar no ‘onze’. O jogador alvinegro deverá manter-se a titular diante do FC Porto B.

Quanto ao Regional, luta pela manutenção ao rubro. Xavelhas e Andorinha venceram e mantêm esperança na permanência.

Saiba ainda que rali arranca com especial noturna na Ponta Delgada.

