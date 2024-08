Fábio Pereira diz que Marítimo tem sido “certeiro” na escolha de novos jogadores

O treinador do Marítimo, Fábio Pereira, disse hoje que o clube da II Liga portuguesa de futebol tem sido “certeiro” e “bastante criterioso” na escolha de novos jogadores para o plantel da nova temporada futebolística.

“Seria muito fácil já ter o plantel fechado”, admitiu o treinador madeirense, em conferência de imprensa, para depois esclarecer que os novos jogadores “têm de corresponder a determinados requisitos”, tanto do “ponto de vista financeiro”, como na vertente “humana e desportiva”.

Após sete jogos de preparação para a nova época, em que o Marítimo somou quatro vitórias, duas derrotas e um empate, Fábio Pereira parabenizou o trabalho da administração, que tem sido capaz de “satisfazer as necessidades da equipa”.

Também hoje, o Marítimo renovou contrato com o futebolista brasileiro Euller Silva, de 29 anos, até junho de 2027, depois de na última temporada, em ano de estreia nos maritimistas, ter contribuído com nove golos e quatro assistências em 32 encontros.

“É um jogador importante na equipa e com peso no balneário”, referiu Fábio Pereira, que disse estar “muito contente” com a extensão do vinculo do médio criativo.

Na quinta-feira, os ‘verde-rubros’ oficializaram a contratação do defesa Pedro Empis, proveniente da União de Leiria, também do segundo escalão, tendo o técnico insular destacado que era um atleta que há muito “estava referenciado”.

“Tem características ofensivas”, explicou, sobre o novo lateral esquerdo, sendo que vai “discutir a posição com Fábio China”, um dos capitães de equipa, e que foi o dono do lugar na última temporada.

Sobre o embate com o Tondela, na jornada inaugural da II Liga, Fábio Pereira admitiu que já está a “acompanhar” o trabalho da formação beirã, que “mudou recentemente de treinador”, mas é sempre um “adversário difícil”.

O Marítimo inicia a época oficial no dia 10 de agosto, com a receção ao Tondela, às 11:00, no encontro de abertura da edição 2024/25 da II Liga portuguesa de futebol.