Nuno Mendes, Diogo Jota e Gonçalo Ramos regressaram hoje em pleno aos treinos da seleção portuguesa e estão, à partida, em condições de defrontar na quarta-feira a Geórgia, no fecho do Grupo F do Euro2024 de futebol.

Em Marienfeld, na Alemanha, os três jogadores trabalharam integrados com os restantes colegas de seleção, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, período aberto à comunicação social.

Na segunda-feira, Jota e Ramos subiram ao relvado, mas estiveram à parte do grupo, enquanto Mendes ficou apenas no ginásio a fazer trabalho de recuperação.

Com muito sol, o que levou hoje o selecionador nacional, Roberto Martínez, a ter de utilizar pela primeira vez um chapéu, e com os termómetros a atingirem perto dos 30.º graus, os jogadores realizaram os habituais exercícios de aquecimento, grande parte do tempo sem bola.

Durante esse período, os três guarda-redes, como é habitual, estiveram à parte dos jogadores de campo.

Pelas 17h45 (16h45), em Gelsenkirchen, cidade que vai receber o Geórgia-Portugal, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão fazer, em conferência de imprensa, a antecipação do jogo que fecha o Grupo F.

O Geórgia-Portugal está agendado para quarta-feira, às 21:00 (20:00 de Lisboa), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

A seleção lusa já está apurada para os oitavos de final e tem assegurado o primeiro lugar do Grupo F, que inclui ainda Turquia (3-0) e República Checa (2-1).