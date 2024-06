Euro2024: Roménia bate Ucrânia no arranque do Grupo E

A Roménia entrou hoje a ganhar no Grupo E do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao bater a Ucrânia por expressivos 3-0, em encontro disputado no Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Nicolae Stanciu, aos 29 minutos, Razvan Marin, aos 53, e Denis Dragus, aos 57, selaram a vitória dos romenos, que só tinham um triunfo nas anteriores cinco presenças em Europeus, quando, em 20 de junho de 2000, bateram a Inglaterra por 3-2.

Na classificação do Grupo E, a Roménia, que só ultrapassou a fase de grupos em 2000, lidera com três pontos, enquanto os ucranianos estão a zero, para já como a Bélgica e a Eslováquia, que se defrontam ainda hoje, em Frankfurt.