Euro2024: Portugal e ‘Ronaldomania’ bem presente em Frankfurt na ‘festa’ da Eslovénia

Frankfurt acordou hoje com as cores lusas, e com “Cristiano Ronaldo” e “simmmm” a ser o som mais ouvido nas ruas da cidade, no dia em que recebe o Portugal-Eslovénia, dos oitavos de final do Euro2024 de futebol.

Bem cedo, o hotel em que a seleção nacional está instalada começou a receber curiosos, adeptos e seguidores de Portugal, grande parte deles com o objetivo de, durante alguns segundos, ver com os próprios olhos Cristiano Ronaldo, que, aos 39 anos, continua a ser o centro das atenções.

O avançado ainda não marcou neste Europeu, mas desde o primeiro dia ficou claro na Alemanha que a ‘Ronaldomania’ está bem viva e com força, tal a ‘obsessão’ que é fácil de identificar nos adeptos na procura pelo jogador luso.

Existe o adepto português, que neste torneio, tal como aconteceu no passado, tem sido uma mistura de emigrantes com pessoas que viajam de solo luso, e depois existe o adepto de Portugal, composto por pessoas de todas as nacionalidades, desde da Ásia à América do Sul, que até querem ver a seleção nacional ganhar, embora primeiro esteja Ronaldo.

“Quero ver o Cristiano marcar, jogar, dizer o ‘simmmm’. Claro que também quero que Portugal ganhe, mas estamos aqui por queremos muito ver o Ronaldo”, disse à Lusa uma dupla de adeptos da Índia, que viajou de propósito para solo germânico por causa do jogador madeirense.

Neste caso eram indianos, mas qualquer jogo de Portugal, até agora, tem sido é um festival de várias nacionalidades vestidas com o número ‘7’ de Ronaldo, que pode ser na camisola das ‘quinas’, bem como no Al Nassr, seu atual clube, ou noutros emblemas que representou no passado.

Os adeptos portugueses também gritam pelo capitão, mas o objetivo é mesmo apoiar todos os jogadores, com o sonho de tornar a ver a seleção nacional como campeã europeia, tal com aconteceu em 2016, em França.

“Estou cá para dar força e apoiar Portugal no início da caminhada para o título europeu. Se jogar sempre no seu melhor, pode lá chegar. O jogo com a Geórgia foi um sinal de alerta. A equipa agora sabe que não pode entrar nas partidas de forma displicente e que tem sempre de dar tudo”, disse Carlos, de cerca de 40 anos de idade, que viajou de Lisboa de propósito com a sua companheira para assistir ao jogo dos ‘oitavos’.

Ao lado de Carlos, Joana confessou: “Eu não percebo muito de futebol. Vim porque é Portugal e arranjaram-me bilhete. Vim por divertimento”.

A duas horas do arranque da partida, os arredores do Deutsche Bank Park tinham claramente mais adeptos lusos, com emigrantes não só da Alemanha, mas também Suíça, Luxemburgo e até Canadá.

“Nunca assisti a um torneio destes ao vivo e achámos que agora tinha de ser. Viemos de Toronto para ver Portugal campeão europeu”, disse um confiante Alberto à Lusa, tendo ao lado a mulher Carla, os dois com cerca de 60 anos.

Atitude bem mais desprendida parecem ter os adeptos da Eslovénia, que assumem estar a viver uma “festa” com a primeira presença de sempre da sua seleção numa fase a eliminar de uma grande competição.

“O nosso Europeu está feito. Claro que queremos ir ainda mais à frente, mas agora é uma festa. Já fizemos história. Agora, é divertir e aproveitar o melhor possível o que estamos a viver. Para nós, é festa, mas para Portugal, se perder, é um desastre. Acho que o Sporar vai marcar hoje”, brincou um adepto esloveno, referindo-se ao avançado que passou por Sporting e Sporting de Braga.

O Portugal-Eslovénia está agendado para as 21:00 (20:00 horas de Lisboa), no Deutsche Bank Park, e terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.