O selecionador português Roberto Martínez divulga sexta-feira os convocados para os particulares com Suécia e Eslovénia, numa lista que deverá ser alargada e com novidades, já que é a última antes dos escolhidos finais para o Euro2024 de futebol.

A nível de ausências, Diogo Jota e Ricardo Horta são baixas certas devido a lesão, numa janela de março em que o selecionador nacional já assumiu que será para juntar os ‘habituais’ com alguns jogadores novos, mas também para começar a preparar a equipa para a fase final do Europeu, que vai decorrer em junho e julho na Alemanha.

Por isso mesmo, o ‘núcleo duro’, liderado pelo capitão Cristiano Ronaldo, mas que também inclui também nomes como Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rúben Dias, é certo na convocatória de Martínez, com jogadores menos usuais a poderem aparecer.

Com um período algo maior para treinar (cerca de 10 dias), o selecionador nacional deverá dar nova oportunidade a Bruma, João Mário (FC Porto) e Diogo Leite, que chegaram a estar na escolhas e até a somar minutos na fase de qualificação (Bruma e João Mário foram utilizados).

Nuno Mendes, após longa paragem por lesão, deverá regressar, enquanto Pedro Gonçalves, Nuno Santos e também Francisco Conceição poderão aparecer nas escolhas de Martinez.

Em grande forma no FC Porto, e várias vezes pré-convocado na seleção portuguesa, Galeno era uma das novidades esperadas pelo técnico espanhol, mas nos últimos dias o Brasil antecipou-se e chamou o extremo para a ‘canarinha’.

Mesmo assim, Martínez poderá publicamente chamar Galeno e deixar o jogador a ter que escolher entre representar o seu país de nascimento ou o país em que vive desde 2016.

Destaque também para Pepe, que falhou praticamente toda a fase de qualificação devido a problemas físicos (fez apenas um jogo completo na Islândia no triunfo por 1-0), mas que está em grande forma no FC Porto e certamente será opção de Martínez.

Os eleitos serão conhecidos numa conferência de imprensa agendada para as 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seleção nacional recebe a Suécia, que falhou o apuramento, em 21 de março, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, e cinco dias depois (26) vai a Liubliana jogar com os eslovenos, que vão estar no Euro2024.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, Croácia, no Estádio Nacional, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão), que será conhecido este mês.

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.