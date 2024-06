Euro2024: Dinamarca e Eslovénia nos oitavos de final

A Dinamarca e a Eslovénia qualificaram-se hoje para os oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, depois de uma terceira jornada do Grupo C que terminou com duas igualdades a zero.

Os dinamarqueses, que ficaram em segundo e vão defrontar a anfitriã Alemanha, empataram a zero com a Sérvia, eliminada no último lugar, enquanto os eslovenos ‘anularam’ a Inglaterra, que já estava apurada e venceu o agrupamento.