A equipa do Estreito da Calheta venceu, esta quinta-feira, o Torneio de Futebol do 1.º de Maio, ao vencer o Jardim do Mar por 3-1, na final disputada do Campo Municipal dos Prazeres.

Esta foi a terceira vitória do Estreito da Calheta no torneio desde 2003, depois de ter também subido ao degrau mais alto do pódio em 2006 e 2014.

Apesar da chuva que vez em quando se foi fazendo sentir ao longo do dia, o público respondeu em bom número, com largas centenas de pessoas a assistir aos derradeiros encontros que marcaram este torneio do Dia do Trabalhador na Calheta.

O dia das grandes decisões no Torneio de Futebol 1.º de Maio começou com a vitória da Ponta do Pargo sobre a Fajã da Ovelha (2-1), no jogo de atribuição do 7.º e 8.º lugar. Depois, foi a vez do duelo entre o Arco da Calheta e a Calheta, na decisão do 5.º e 6.º lugar, que terminou com um empate a uma bola no tempo regulamentar. Nos penáltis, a equipa do Arco venceu por 4-3.

Já no jogo que decidiu o terceiro lugar, a vitória coube ao Paul do Mar, por 3-0, sobre a equipa da freguesia dos Prazeres, que terminou o torneio na quarta posição.

Paralelamente, as comemorações do Dia do Trabalhador na Calheta incluíram ainda um torneio de petanca e um torneio interno de patinagem de velocidade, além de um jogo entre as equipas femininas do Estrela da Calheta e d’Os Xavelhas, no qual o triunfo sorriu às calhetenses, por 1-0.