Na última convocatória antes do Europeu, Martínez chamou 32 atletas, com destaque para as estreias de Jota Silva e Francisco Conceição. Nos regressos, salienta-se a chamada de Pepe, mas também de Diogo Leite, Nuno Mendes, Bruma e Trincão.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga dos Campeões. City enfrenta Real em final antecipada.

Já na Liga Europa, Benfica defronta o Marselha nos ‘quartos’.

Por cá, Marítimo com máxima exigência. Fábio Pereira realçou que “a confiança é muito grande” para a receção de hoje à União de Leiria, a partir das 15h30.

Nacional, Tiago Margarido prepara “deslocação mais difícil”. Processo contra o Leixões arquivado.

Saiba ainda que no andebol Madeira SAD arranca fase decisiva. As madeirenses, ainda sem derrotas, defrontam o CJ Almeida Garret na etapa crucial da época.

Destaque também para o Desporto Escola com empenho máximo na ‘magia do primeiro cesto’ e para o walking football. Prova internacional junta 152 atletas. Campo do 1.º de Maio acolhe competição que continua a crescer.

Tudo isto e muito mais no seu JM deste sábado.

Bom dia e bom fim de semana.