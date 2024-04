Estoril Open: João Sousa encerra carreira de singulares com derrota na primeira ronda

João Sousa, o melhor tenista português de sempre, encerrou hoje a carreira em singulares, ao perder na primeira ronda do Estoril Open com o francês Arthur Fils, em dois sets.

No court central do Clube de Ténis do Estoril, o vimaranense de 35 anos, que recebeu um convite da organização para disputar o único torneio ATP português, foi derrotado pelo 37.º jogador mundial pelos parciais de 7-5 e 6-4, em uma hora e 50 minutos.

Único tenista nacional a conquistar títulos ATP (quatro), entre os quais o Estoril Open de 2018, Sousa deu por encerrada a carreira de singulares, na qual alcançou o 28.º lugar do ranking mundial, o melhor registo de sempre de um jogador luso, mas vai ainda hoje disputar a primeira ronda de pares ao lado do brasileiro João Fonseca.