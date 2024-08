O “espetáculo está garantido” no Troféu da Madeira DRIFT / Yellow MotorLobos 2024, que terá lugar na Praça da Autonomia no próximo dia 25 de agosto. Quem o diz é Duarte Oliveira, Diretor do Departamento de Juventude e Desporto da Câmara Municipal do Funchal, que esta tarde, durante a apresentação do evento, fez questão de apelar à compreensão dos funchalenses e visitantes para os condicionalismos no trânsito que a prova vai implicar.

A prova, que é organizada pelo Club Sport Marítimo, vai contar com a participação líder do Campeonato de Portugal de DRIFT, Raman Kandratsenka em BMW M2, e mais 15 pilotos “que prometem muitas disputas muitas batalhas que vão obviamente dar muito espetáculo, principalmente a partir das 16h00”, observou o responsável, lembrando que ao longo do dia quem estiver interessado poderá assistir aos treinos.

Este evento está inserido nas comemorações do dia da cidade do Funchal, tendo Duarte Oliveira sublinhado que “é com imenso orgulho que a cidade recebe estes eventos”, apesar de reconhecer que para “alguns se divertirem, outros ficam mais condicionados”.

“Para organizarmos este tipo de provas temos que fazer muitos condicionamentos ao trânsito. Felizmente é num domingo e não serão tantos os condicionamentos assim. Mas pedimos compreensão a todos”, disse, explicando que as alterações na circulação automóvel “será um pouco superior” comparativamente àquelas que foram implementadas no passado fim de semana, com a realização do supermoto.

As verificaçõs técnicas vão decorrer a partir das 18h00 de sábado, 24 de agosto, no Largo do Município.

No domingo, pelas 9h30, e já na Praça da Autonomia, o espetáculo vai começar com os treinos livres. As batalhas deverão começar a partir ds 15h00.

