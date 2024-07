A Seleção Portuguesa de Râguebi foi recebida ontem por algunas dezenas de emigrantes portugueses na chegada à Namíbia, mais precisamente no no Aeroporto Internacional Hosea Kutako.

À espera da comitva lusa estava também o Embaixador de Portugal em Windhoek, Rui Carmo, e o presidente da Federação de Râguebi da Namíbia, Petrie Theron.

Entre os entusiastas membros da comunidade Portuguesa na Namíbia encontrava-se o Presidente da Academia do Bacalhau, Anibal Rego.

A Seleção viajou para a Namíbia com o propósito de seguir depois para a vizinha África do Sul, onde vai disputar um encontro com a congénere deste país, previsto para 20 de julho, em Bloemfontein, a 400 quilómetros de Joanesburgo.

O encontro dos ‘lobos’ com os atuais campeões do mundo será disputado no Free State Stadium, recinto com capacidade para 45.158 espetadores.