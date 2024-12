”O Cristiano continua a marcar golos atrás de golos, a bater recordes atrás de recordes e a desfrutar do que faz tão bem. Não é a primeira vez que o digo, nem será a última: para mim, ele será sempre o melhor jogador de todos os tempos da história do futebol”. Palavras do agente português Jorge Mendes sobre o craque madeirense Cristiano Ronaldo, numa entrevista concedida ao ‘Tuttosport’.

Sobre o facto de haver comparações entre a precocidade e seriedade de Lamine Yamal com a de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes disse não gostar de fazer comparações, mas reconheceu que Cristiano é um bom exemplo a seguir, não só para o Lamine mas para todos os jovens.

“Se ele seguir o seu exemplo dentro e fora do campo, estará certamente no topo do futebol mundial nos próximos 20 anos. Lamine é, sem dúvida, um jogador com um talento fenomenal, que supera todos os outros, e tem apenas 17 anos! Se não se distrair e se se mantiver sempre concentrado, não tenho dúvidas de que Lamine ganhará a Bola de Ouro, não uma, mas várias vezes”, rematou.