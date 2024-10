O Eco Rally da Madeira vai integrar, em 2025, e pela primeira vez, o Bridgestone FIA ecoRally Cup, o campeonato mundial da modalidade, conforme acaba de ser comunicado.

A prova mundial realiza-se sob a égide da FIA, Federação Internacional de Automobilismo.

De acordo com comunicado enviado à redação do JM – que tem apoiado este evento na Madeira – “trata-se do segundo ano consecutivo em que Portugal vai ter duas provas neste campeonato, um facto que só é possível graças ao excelente trabalho de preparação e organização que tem vindo a ser levado a efeito nos últimos anos em Portugal para promover o desporto automóvel baseado na mobilidade elétrica e que se vê agora, uma vez mais, consagrado ao mais alto nível internacional, esse esforço organizacional.”

Das 15 provas a realizar em 11 países da Europa e na China, duas serão disputadas em território nacional, nomeadamente o Oeiras Eco Rally, de 28 a 30 de março e, numa estreia a nível de campeonatos mundiais, o Eco Rally da Madeira, que se disputará dias 3 a 5 de outubro, conforme já previsto no calendário do próximo ano.

“Se em relação a Oeiras a prova tem sido acompanhada desde sempre pela FIA, e mantém o seu estatuto de uma das provas rainhas e pioneira em Portugal do FIA ecoRally Cup, já em relação à Madeira, e ao longo destes dois últimos anos, houve um especial cuidado em todos os detalhes inerentes à organização de uma prova deste tipo, com a presença no terreno de observadores FIA que, face ao que viram e analisaram, deram um parecer positivo para que a prova integrasse o Bridgestone FIA ecoRally Cup em 2025.”

Nas palavras de Paulo Almeida, responsável máximo pela coordenação da organização destas provas em Portugal e do Campeonato de Portugal de Novas Energias, citado no mesmo comunicado, trata-se “de um enorme êxito para o desporto automóvel português, que vê assim valorizado o seu papel a nível internacional e reconhecida a dedicação e o profissionalismo que é colocado na organização e cada uma destas etapas. A entrada do Eco Rally da Madeira neste campeonato foi possível graças a um entendimento com o organizador do Azores Eco Rally, que permitirá um esquema de rotatividade das provas insulares neste campeonato. Esta é a melhor forma de promover, em todo o território nacional a necessidade de aumentar cada vez mais a mobilidade elétrica e a utilização das denominadas energias não poluentes não só nas competições desportivas, como na utilização quotidiana.”

Já para Gonçalo Pereira, presidente da comissão organizadora do Eco Rally da Madeira, a satisfação é mais do que notória. “Recebemos a notícia do com enorme satisfação porque o nosso território passa a constar no mapa de mundial onde se disputam provas de automobilismo com o carimbo da sustentabilidade. Até agora, desenvolvemos um trabalho minucioso nas provas observadas, mas estamos conscientes que a responsabilidade vai duplicar porque a nossa missão tornou-se mais visível, mas vamos continuar este caminho para que o nome da Madeira chegue aos novos mercados que dão preferência aos destinos com preocupações ambientais, mesmo no desporto automóvel”.