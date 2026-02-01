A manchete de hoje, do JM Desporto, a segunda capa do seu Jornal, é um convite para acompanhar as emoções da jornada futebolística, na I e na II Ligas.
Neste que é um ‘Domingo gordo’ de futebol, Nacional defronta o Sporting em Alvalade e procura contrariar favoritismo e o Benfica joga em Tondela na luta pelo pódio. Na II Liga, Marítimo leva 300 adeptos à Feira.
No topo da página, destaque para a vitória do Camacha frente ao Vilaverdense, no Campeonato de Portugal. Em basquetebol, ‘CAB vence e sonha com a subida’ é o título, e em hóquei em patins, saiba mais sobre o dérbi que junta equipas em bom momento.
Votos de um excelente domingo desportivo!
Fevereiro chega todos os anos carregado de corações, promessas e imagens idealizadas de amor. O Dia dos Namorados, amplificado pelo marketing e pelo comércio,...
Como previsto, lá vamos nós para segunda volta nas eleições para eleger o Presidente da República Portuguesa. Uns dizem ter escolha fácil, entre o enviado...
Joga para a frente”, gritam adeptos enfurecidos quando a equipa se deixa enredar pelo adversário perto da sua própria baliza.
“Joga para a frente”, atira...
Já não lemos.
Não no sentido literal. Ainda compramos livros, ainda os exibimos em fotografias, ainda os pousamos na mesa de cabeceira, ainda comparamos...
A sociedade está a mudar e parece já não haver tempo para a contemplação, o pensamento critico, o conhecimento e os livros. Tudo se reduz a um consumo...
DO FIM AO INFINITO
Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda! O homem na rua logo atrás do herói não parava de repetir isto: Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda!...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Caros leitores, espero que tenham entrado em 2026 com o pé direito, que as vossas resoluções para o ano novo se mantenham firmes e não se tenham já revelado...
Como esperado estamos na segunda volta das eleições presidenciais. Já era espectável, com quase uma equipa de rugby candidata na primeira volta, a segunda...
O título deste artigo ouvi-o da boca de Jane Fonda.
Todos os dias ouvimos o sim como uma frase completa, mas o mesmo não acontece com o não.
Depois de um...
SIGA FREITAS
No debate das presidenciais, o candidato Manuel Vieira, naquela ironia que corrói a demagogia da promessa fácil, garantia a todos vinho canalizado, um...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
A CDU denunciou a suspensão das obras da bolsa de estacionamento no Alto do Curral Velho, nas zonas altas da freguesia de Santo António, considerando...
Os centros escolares do concelho da Nazaré estarão abertos na segunda e terça-feira para acolher os filhos dos profissionais prioritários, nomeadamente...
Duas ruas nos concelhos de Felgueiras e Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, encontram-se “restritas ao trânsito” devido a desmoronamentos, informou...
A Autoridade Marítima retomou, na manhã de hoje, as buscas pelo homem de cerca de 40 anos, de nacionalidade brasileira, que desapareceu após uma embarcação...
O Partido Socialista formalizou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de protesto contra a possibilidade de venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça,...
O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, acusou o PSD e o CDS de promoverem um novo adiamento na aplicação efetiva do Subsídio Social de Mobilidade (SSM),...
Um homem morreu na madrugada de hoje no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador, disseram à Lusa fontes da Guarda...
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados a intervir num incêndio num caixote do lixo, ocorrido no Funchal, na zona das Arcadas de São Francisco,...
Um doente, a necessitar de cuidados de saúde urgentes, foi transportado durante a noite de ontem entre o Porto Santo e a Madeira, recorrendo ao helicóptero...
Madeira com quase quatro mil eleitores inscritos no voto antecipado para a segunda volta das Presidenciais.