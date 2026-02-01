A manchete de hoje, do JM Desporto, a segunda capa do seu Jornal, é um convite para acompanhar as emoções da jornada futebolística, na I e na II Ligas.

Neste que é um ‘Domingo gordo’ de futebol, Nacional defronta o Sporting em Alvalade e procura contrariar favoritismo e o Benfica joga em Tondela na luta pelo pódio. Na II Liga, Marítimo leva 300 adeptos à Feira.

No topo da página, destaque para a vitória do Camacha frente ao Vilaverdense, no Campeonato de Portugal. Em basquetebol, ‘CAB vence e sonha com a subida’ é o título, e em hóquei em patins, saiba mais sobre o dérbi que junta equipas em bom momento.

Votos de um excelente domingo desportivo!