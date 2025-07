O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, disse que tudo o futebol português está “devastado” com a morte hoje do internacional luso Diogo Jota e do seu irmão André Silva num acidente em Espanha.

“Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela seleção nacional A, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade”, referiu o dirigente.

Pedro Proença expressou condolências à família e amigos de Diogo Jota, de 28 anos, e André Silva, de 26 e que também era futebolista, bem como aos clubes que ambos representavam, o Liverpool e o Penafiel, respetivamente.

“Perdemos dois campeões. O desaparecimento de Diogo e de André Silva representam perdas irreparáveis para o Futebol Português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado”, sublinhou Pedro Proença.

O dirigente máximo do futebol luso acrescentou que a FPF já solicitou à UEFA para que se respeite hoje um minuto de silêncio a anteceder o jogo entre Portugal e Espanha, na jornada inaugural do Europeu feminino de futebol.