O despiste de Américo Gouveia resultou em três feridos ligeiros. Trata-se de duas crianças, com escoriações e de um adulto, assistido e encaminhado para o hospital, por precaução.

A EMIR chegou a ser acionada, mas não foi necessária a sua intervenção.

O rali está assim de novo em ação, com as equipas já a disputar a classificativa da Calheta, depois do susto.