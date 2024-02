O Departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico, promove na próxima sexta-feira e sábado, dia 1 e 2 de março, uma ação de formação intitulada “Desafios da Escola e da Educação Física – Tradição e Inovação”, das 14h00 às 19h15 e das 8h30-18h45, respetivamente.

Conforme informa uma nota enviada à redação, a atividade de natureza científico-pedagógica, é organizada no âmbito do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da Uma e enquadra-se na formação contínua de educadores e de professores.

O primeiro dia irá decorrer no Madeira Tecnopolo, com uma cerimónia de abertura, com início previsto para as 14h30, que contará com a presença do teitor da UMa e do secretário regional da Educação Ciência e Tecnologia, para celebrar os 30 anos de ações científico-pedagógicas organizadas com o contributo de alunos e orientadores pedagógicos da UMa e orientadores cooperantes das escolas onde decorreram os estágios pedagógicos em Ensino da Educação Física nas últimas três décadas.

De assinalar que, de acordo com a nota enviada, esta ação, com validação pela DRE (para os grupos 160, 260, 620 e outros) e com a duração de 13 horas, pretende “contribuir para compreender os desafios que se colocam à Escola em geral e à Educação Física em particular, equacionando estratégias e fornecendo ferramentas didáticas que otimizem um processo pedagógico personalizado”.

A formação está organizada em quatro conferências, quatro módulos, uma mesa-redonda e uma sessão de artigos científicos.

Os módulos serão dinamizados pelos alunos do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da UMa, alguns docentes e convidados.

O programa termina com apresentação sumária de alguns artigos nas áreas da Saúde Mental, Tecnologia na Educação Física e Aptidão Física e Proficiência Motora, por parte dos alunos do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário da UMa.

As inscrições deverão ser efetuadas online, antes do início do evento, através do link http://tinyurl.com/bdepdkp6