Derrotas amargas para as equipas madeirenses no Campeonato de Portugal

Jogo entre o São Martinho e a Camacha terminou com 13 cartões amarelos e um vermelho.

Não foi uma jornada feliz para as formações madeirenses que entraram em campo, esta manhã, na Série A do Campeonato de Portugal. Camacha, Machico e Ribeira Brava saíram derrotados dos respetivos encontros.

O AD Machico perdeu por 3-2 frente ao Brito SC, em jogo disputado em Guimarães. A equipa orientada por Élvio Martins teve uma primeira parte para esquecer, chegando ao intervalo a perder por 3-0. Na segunda metade, os madeirenses reagiram e reduziram para 3-2, mas o esforço acabou por ser insuficiente para evitar a derrota.

Também o CD Ribeira Brava saiu derrotado da deslocação a Chaves, por 3-0, frente à formação B dos flavienses. Ao intervalo, a equipa madeirense já perdia por 2-0. Com este resultado, o Ribeira Brava mantém-se com nove pontos, enquanto o Chaves B soma agora 17.

Em São Martinho, o AD Camacha perdeu por 2-1, num jogo muito disputado e repleto de cartões - 13 amarelos e um vermelho. A equipa madeirense entrou a perder por 1-0, conseguiu restabelecer a igualdade antes do intervalo, através de Henrique, mas acabou por sofrer o golo decisivo à passagem do minuto 70. Apesar da derrota, a Camacha mantém o 4.º lugar na classificação, enquanto o São Martinho ocupa a 13.ª posição.