O francês François Delecour venceu hoje a quarta edição do Rally Madeira Legend, com nova prestação dominadora no terceiro e último dia de competição. Em 12 provas especiais de classificação, o conceituado piloto foi o mais rápido em 10, terminando com mais de dois minutos de vantagem para o segundo classificado.

Este domingo, Delecour venceu todas as três classificativas realizadas, sendo o mais rápido na Meia Serra e na dupla passagem pelo Terreiro da Luta.

Na segunda posição da geral ficou o espanhol Jesus Ferreiro, a dois minutos, um segundo e uma décima. A fechar o pódio, Roberto Martins terminou com mais 53,1 segundos que o segundo classificado.