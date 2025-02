Bom dia!

FC Porto e Roma empataram ontem (1-1) no jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Fica tudo em aberto para a próxima quinta-feira na capital italiana.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional, com cinco alvinegros no onze da semana.

Saiba ainda que reforço Blanco afirma-se no Marítimo e que Machico resiliente celebra título inédito. A formação tricolor saiu por cima de um campeonato disputadíssimo em juniores.

Quanto ao voleibol, Paulo Ferreira quer elevar nível competitivo.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!