Os defesas Danilo Veiga e João Muniz estrearam-se hoje em convocatórias da seleção portuguesa de sub-21 de futebol, para dois jogos particulares, sem jogadores de Benfica e FC Porto, de forma a preparar o Europeu.

“São jogadores escolhidos para observação no nosso espaço, para terem um primeiro contacto com uma equipa técnica nova e colegas que não conhecem. É aproveitar uma data em que conseguimos ganhar o direito a ter um período de experiências para ver jogadores novos que nos possam surgir para uma fase final que se prevê complicada, em termos da presença de jogadores”, justificou o selecionador dos sub-21, Rui Jorge.

Samuel Soares e André Gomes (Benfica), e Gabriel Brás, Vasco Sousa e Rodrigo Mora (FC Porto) são ausências notadas da lista de 23 convocados, uma vez que o Mundial de Clubes, que contará com a presença dos dois conjuntos portugueses, se vai realizar na mesma altura do Campeonato da Europa de sub-21, durante o mês de junho de 2025.

“Sendo muito difícil tentar perspetivar o que se vai passar nessa altura, nós partimos do princípio que não vamos poder contar com jogadores desses clubes. É um princípio mau para nós. Se for reversível, tudo bem, pois são jogadores de inegável qualidade e poderão estar connosco. Não sendo possível, é isso que estamos a acautelar, vendo mais jogadores e não repetir o que sentimos nos Jogos Olímpicos, em 2016”, realçou.

Face também a esse contexto, regressaram à convocatória dos sub-21 o guarda-redes Diogo Pinto (Sporting), os defesas Eduardo Quaresma (Sporting) e Nazinho (Cercle Brugge), o médio Gustavo Sá (Famalicão) e o avançado Diego Moreira (Estrasburgo), para além das estreias de Danilo Veiga (Estrela da Amadora) e João Muniz (Rio Ave).

“Falei com pessoas dos dois clubes [Benfica e FC Porto]. Foi uma conversa normal, pois por muito que as pessoas nos queiram ajudar, nesta altura é impossível. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a sete ou oito meses. Há um senso comum, que nos levou a tomar esta decisão”, reforçou o técnico, com 51 anos, e que está no cargo desde 2011.

Saíram ainda da lista Tiago Santos, devido a uma grave lesão, e Rodrigo Pinheiro, por opção técnica, para dois confrontos particulares diante de Ucrânia e Eslováquia, país organizador do Europeu, antes de se conhecer ainda os adversários na fase de grupos.

“Tentamos ter sempre o cuidado de jogar fora frente ao país organizador, para poder conhecer algum espaço que possa vir a ser útil no futuro. São equipas de qualidade. Ao estarem presentes na fase final, tiveram de provar a sua qualidade. A Ucrânia esteve impecável, com oito vitórias em oito jogos e, já com o apuramento garantido, perdeu com Inglaterra e Sérvia. Esperamos dois bons jogos, que nos vão meter à prova”, disse.

Portugal recebe a congénere ucraniana em 15 de novembro, no Estádio do FC Alverca, a partir das 17:30, e desloca-se três dias depois à cidade eslovaca de Trencin, onde vai enfrentar a seleção local, no Estádio Sihot’, a partir das 18:00 locais (17:00 em Lisboa).

Lista de 23 convocados:

Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting) e João Carvalho (Sporting de Braga).

Defesas: Chico Lamba (Arouca), Christian Marques (Yverdon, Sui), Danilo Veiga (Estrela da Amadora), Eduardo Quaresma (Sporting), Flávio Nazinho (Cercle Brugge, Bel), João Muniz (Rio Ave), Rafael Rodrigues (AVS) e Rodrigo Gomes (Wolverhampton, Ing).

Médios: Dário Essugo (Las Palmas, Esp), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Sporting de Braga), Martim Neto (Rio Ave), Mateus Fernandes (Southampton, Ing), Paulo Bernardo (Celtic, Esc) e Pedro Santos (Moreirense).

Avançados: Carlos Borges (Wolverhampton, Ing), Diego Moreira (Estrasburgo, Fra), Fábio Silva (Las Palmas, Esp), Geovany Quenda (Sporting), Henrique Araújo (Arouca) e Tiago Tomás (Wolfsburgo, Ale).