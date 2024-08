O Damaiense derrotou hoje o Racing Power por 2-1, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares da Supertaça feminina de futebol, alcançando assim o último lugar no pódio da competição.

Numa partida realizada no Estádio Nacional, o emblema da Damaia protagonizou uma exibição mais segura e consistente que lhe permitiu superiorizar-se ao seu opositor e chegar a uma vantagem de dois golos, marcados por Tianna Harris e Lidiane da Silva, que o Racing Power apenas conseguiu reduzir no segundo tempo por Gerda Ingrid, sem contudo evitar a derrota.

O início da partida foi dividido entre as duas formações e sem registo de situações de perigo até que, perto da meia hora de jogo, o Damaiense chegou ao golo através da norte-americana Tianna Harris, num desvio no interior da área a um livre cobrado por Gabi Gonçalves, aos 28 minutos.

Até ao intervalo, o conjunto orientado por Thorlákur Arnáson quase aumentou a vantagem, por Tânia Mateus.

O Damaiense iniciou a segunda parte de forma fulminante e pouco após o reinício da partida, Lidiane da Silva conseguiu chegar à área contrária e conquistar uma grande penalidade que a própria brasileira converteu com sucesso.

A vantagem alcançada permitiu ao conjunto amadorense gerir o encontro nos minutos que se seguiram, perante um Racing Power que se revelava inoperante no seu momento ofensivo, até que, aos 71 minutos, conseguiu visar com sucesso a baliza adversári, com uma cabeçada de Gerda Ingrid, a corresponder a um cruzamento tirado por Mercy Idoko pela direita.

O golo apontado trouxe alguma esperança às comandadas de João Marques, que no último quarto de hora procuraram forçar o desempate por grandes penalidades, porém sem sucesso perante um Damaiense que soube preservar a vantagem de que dispunha.

O vencedor da prova será conhecido ainda hoje, com Benfica e Sporting a defrontarem-se na final, às 20:45, no Estádio do Restelo, em Lisboa.