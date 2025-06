O Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol da Madeira indicou hoje que o novo curso de candidatos a árbitros de futebol terá início na próxima terça-feira, dia 24 de junho, pelas 19h30. A primeira sessão terá lugar na sala de reuniões da AFM, no n.º 11 da Rua Elias Garcia (Complexo Elias Garcia I – Bloco 3 – 1.º B).

O curso será desenvolvido em formato presencial e online, tendo a componente teórica a sua conclusão prevista para o dia 19 de julho. Depois, os formandos irão realizar um estágio curricular, que incluirá a participação em jogos oficiais durante a época 2025/2026, bem como o envolvimento em atividades formativas complementares.

A coordenação do curso estará a cargo de Rui Marcelo Rodrigues, observador do futebol profissional e formador com larga experiência na área da arbitragem.

“Com esta iniciativa, o Concelho de Arbitragem reafirma o seu compromisso com a formação e valorização contínua da arbitragem regional, um dos pilares fundamentais para o regular funcionamento das competições de futebol na Região Autónoma da Madeira”, pode ler-se numa nota enviada às redações.