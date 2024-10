CS Madeira venceu Santa Joana por 26-25 após viagem atribulada

A equipa madeirense quase faltou ao jogo desta tarde de sábado devido a dificuldades na ligação aérea para o Porto, acrescidas de um atraso verificado já na gare do Aeroporto Sá Carneiro. Mesmo assim, as atletas do CS Madeira superaram todos os obstáculos e conseguiram ganhar a partida.

A equipa madeirense tinha chegado hoje ao Porto pelas 12h30, mas só saiu da gare às 13h10, 40 minutos depois da chegada. Faltavam duas horas para o jogo e ainda uma viagem para fazer, além da alimentação que as jogadoras tinham de fazer.

Para não faltar ao jogo, que teve início as 15h30, as jogadoras apresentaram-se em campo só com uma sandes no estômago, sabe o JM, tendo as jovens atletas ainda forças para jogar e vencer a partida.

O jogo foi da terceira jornada da Divisão de Honra, em femininos, partida que foi disputada no pavilhão Municipal de Pedrouços.