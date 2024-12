O comissário Adelino Camacho, do Comando Regional da PSP da Madeira, sagrou-se campeão nacional de corta mato curto, no escalão de veteranos, nos jogos nacionais militares, com a presença do Exército, Força Aérea, GNR, Marinha e PSP

A prova. debaixo de muito frio, mas com sol, decorreu hoje, pelas 10h30, na base aérea n.º 1, em Pero Pinheiro, Sintra, numa extensão de 5,7 km.

Adelino Camacho conseguiu revalidar o titulo ganho em 2023.

O terceiro classificado foi também um madeirense, o chefe Leonardo Diogo, do Exército. O 2.º lugar coube a um atleta da PSP, o agente principal Raul Pena, do comando de Setúbal .

Nesta prova, participaram ainda outros atletas madeirenses da PSP, nomeadamente a agente principal Sara Rodrigues e David Teixeira.

Para 2025, não está ainda definido o calendário das provas militares.