A candidatura aos apoios financeiros às atividades desportivas e infraestruturas desportivas para a época desportiva 2024/2025 (01 julho 2024 / 30 junho 2025), operacionalizado pela Direção Regional de Desporto (DRD), decorrerá entre os dias 01 e 31 de maio de 2024, inclusive, através do preenchimento do Programa de Desenvolvimento Desportivo (PDD), na plataforma do desporto, que será disponibilizado às entidades desportivas regionais, de acordo com o artigo 5.º da Resolução n.º 779/2021, de 26 de agosto, Regulamento de Apoio ao Desporto (RAD).

Em comunicado, a Direção Regional de Desporto relembra que “as entidades desportivas regionais têm de submeter, por época desportiva, o PDD, com vista a serem apoiadas através do PRAD, aos apoios previstos nos vários capítulos do RAD, a saber:

“Capítulo I – Deslocações;

Capítulo II – Clubes e SAD em competições profissionais e não profissionais

Capítulo III – Modalidade coletivas com representação nacional;

Capítulo IV – Modalidade individuais com representação nacional;

Capítulo V – Competição Regional;

Capítulo VI – Associações regionais de modalidade e multidesportivas;

Capítulo. VII – Desporto para Todos;

Capítulo VIII – Eventos;

Capítulo IX – Infraestruturas desportivas.”

Para facilitar o preenchimento do PDD, e caso as entidades desportivas necessitem, a DRD “estará disponível para a realização de sessões de esclarecimento de eventuais dúvidas que venham a surgir durante o seu preenchimento., que deverão ser previamente agendadas com os nossos serviços”, refere a mesma nota.

Na época anterior (PRAD 2023/2024), candidataram-se aos apoios da DRD, 167 entidades desportivas regionais, 32 associações regionais de modalidade e multidesportivas e 135 clubes desportivos e Sociedades Anónimas Desportivas (SAD), conforme plasmado na Portaria n.º 892/2023, de 23 de outubro, com o valor global de 12.742.861,71 €.