Sirene vai tocar durante 10 minutos em Santa Cruz

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e responsável pelo Serviço Municipal do Concelho, Leonardo Ribeiro, alerta a população do concelho para um som que vai sair diretamente da sirene do quartel dos bombeiros, no próximo dia 22 (quarta-feira).

Este som vai avisar a população do concelho para um tsunami que vai acontecer na Madeira, num simulacro que está incluído nas jornadas pré-hospitalares, estas numa organização do Serviço Regional de Proteção Civil e Instituto nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo os organizadores do “Procivex”, nome do exercício à escala real, o Tsunami vai atingir o Arquipélago da Madeira, vindo de sul. Cada um dos concelhos da RAM tem uma missão e uma tarefa diferente. Em Santa Cruz, onde o Tsunami vai entrar, o aviso sonoro é de alerta para a população residente e visitantes deixarem as zonas mais baixas e arranjar refúgio nas zonas altas.

Na próxima quarta-feira, é muito provável que muitos meios dos vários corpos de bombeiros e todos os outros agentes de proteção civil estejam em missão pelos vários concelhos, principalmente a sul. Trata-se de um exercício, onde toda a segurança e socorro da madeira e Porto santo serão testadas.